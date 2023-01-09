بعد تسجيله ثنائية.. حساب السيتي يشيد بمحرز

أشاد الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، بلاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، عقب تسجيله ثنائية ضد تشلسي، أمس الأحد، في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي للسيتي، عبر تويتر:”نقطة الصعف هي أنه قوي جداً”.

وعرف اللقاء، تسجيل نجم الخضر مخالفة رائعة في الدقيقة 22 من المباراة، وركلة جزاء في الدقيقة 93، وفوز السيتي برباعية نظيفة ضد تشلسي.