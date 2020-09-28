بعد تسجيل إصابات عالية بكورونا.. الرئاسة الروسية تدعو لتوخي الحذر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا يزداد بسرعة رهيبة ومقلقة.

وشدد بيسكوف، اليوم الاثنين، على ضرورة أتن يحظى الوضع باهتمام خاص من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا والمواطنين الروس أنفسهم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين “لكل منطقة وضع مختلف، وبالطبع يجب على الحكام أن يتصرفوا بناءً على الوضع”.

وأضاف “الشيء الرئيسي هو إيلاء اهتمام خاص ليس فقط من قبل مقر عمليات مكافحة كورونا المستجد، ولكن أيضًا من للمواطنين”.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، عن تسجيل 8135 إصابة جديدة، من بينهم 2217 إصابة في العاصمة موسكو.