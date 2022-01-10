بعد تسجيل إصابات كورونا وسط الموظفين.. غلق قنصلية الجزائر في بروكسل

أعلنت القنصلية العامة للجزائر في بروكسل، عن غلق مقراها استثنائيا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 11 جانفي. إلى غاية الخميس 13 جانفي.

وحسب البيان الصادر عن القنصلية تحوز النهار اونلاين على نسخة منه، يعود سبب الغلق الاستثنائي. إلى تسجيل إصابات كورونا وسط الموظفين.

وأشار البيان الصحفي أنه سيتم توفير الحد الأدنى من الخدمة في حالات الطوارئ القصوى.

طالع أيضا:

بعد تسجيل إصابات كورونا وسط الموظفين.. غلق قنصلية الجزائر في ليون