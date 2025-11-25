بعد تسجيل العديد من حالات الاختناق بالغاز .. الحماية المدنية تحذر

دعت مصالح الحماية المدنية، المواطنين إلى ضرورة فحص أجهزة الغاز بانتظام وتركيب جهاز كشف الغاز. عقب تسجيلها خلال الأيام الأخيرة لعدد من الضحايا جراء سوء استعمال هذه الأجهزة.

أوضح بيان للمصالح ذاتها، اليوم الثلاثاء، أنها “سجلت للأسف خلال الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة عبر مختلف ولايات الوطن. عددا من الضحايا، نتيجة سوء استعمال أجهزة الغاز وعدم الالتزام بشروط الوقاية من تهوية جيدة، مراقبة لون الشعلة. التأكد من صرف الغازات المحترقة واحترام قواعد سلامة التجهيزات والأنابيب الخاصة بالتفريغ”.

وعليه، أهابت الحماية المدنية بالمواطنين “بضرورة فحص أجهزتهم بانتظام مع التشديد على أهمية تركيب. جهاز كشف الغاز لما يوفره من وسيلة فعالة للإنذار المبكر