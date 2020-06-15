بعد تسجيل تجاوزات.. والي سعيدة يتوعد بغلق سوق “لامارين” إذا لم تُحترم إجراءات الوقاية

أخبار الجزائر
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بعد تسجيل تجاوزات.. والي سعيدة يتوعد بغلق سوق “لامارين” إذا لم تُحترم إجراءات الوقاية
بقلم أمينة داودي

سجلت ولاية سعيدة بعد رفع الحجر على بعض الأنشطة التجارية العديد من التجاوزات وعدم التقيد بالتدابير الوقائية الإجبارية لبعض أصحاب المحلات والزوار الوافدين خاصة بسوق لامارين ببلدية سعيدة.

وأفاد بيان لمصالح الولاية، أنه تم تسجيل خروقات على غرار عدم إرتداء القناع الواقي لبعض التجار والزوار، إنعدام ممسحات مُطهرة للأحذية في مداخل المحلات، بالإضافة إلى إنعدام محاليل كحولية مطهرة و وضعها تحت تصرف الزبائن.

كما سجلت ذات المصالح إنعدام وسائل تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، وعدم توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل، وكذا عدم إحترام التباعد الإجتماعي.

وأشار البيان، أنه في حالة استمرار هذه الوضعية وعدم التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عليها سيتم غلق سوق لامرين.

من جهته دعا والي الولاية تجار السوق والوافيدين له وكذا مختلف الفاعلين من منظمات وجمعيات المجتمع المدني بالمشاركة الفعالة لنشر الوعي والتحسيس من مخاطر تفشي فيروس كورونا.

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