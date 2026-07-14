بعد تسجيل عطب تقني.. الوزير الأول يقف على إعادة الإمداد بالكهرباء 

تنقل الوزير الأول سيفي غريب، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالعاصمة بعد تسجيل عطب تقني.

ووقف الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، على عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية.

وسجلت العديد من ولايات الوطن، أمس الثلاثاء، انقطاع الشبكة الكهربائية. بعدما مس عطب المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة ببسكرة.

وأكد مراد عجال، أن هذا العطب التقني راجع للارتفاع المحسوس في درجات الحرارة بعدة ولايات في الساعات الماضية ما أدى إلى استهلاك قياسي وارتفاع الطلب على الكهرباء.

هذا، وقد سجل مجمع سونلغاز ذروة قياسية في الطلب الوطني على الكهرباء يوم 13 جويلية، بلغت 21.378 ميغاواط.