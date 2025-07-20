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بعد تسجيل نتائج ممتازة في امتحان الباك..الفريق أول شنقريحة يهنئ مدارس أشبال الأمة

بقلم النهار أونلاين
بعد تسجيل نتائج ممتازة في امتحان الباك..الفريق أول شنقريحة يهنئ مدارس أشبال الأمة
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رابط دائم : https://nhar.tv/Zcn8i
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