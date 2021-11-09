بعد تسرب مياه الأمطار.. هذا ما أعلنته ”صوقرال” بخصوص محطة خروبة

أعلنت المديرية العامة لشركة تسيير المحطات البرية عن تخصيص غلاف مالي لإعادة تأهيل المحطة البرية خروبة وإعطائها صورة جديدة. تزامنت مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة خلال الـ48 ساعة الأخيرة التي تسببت في تسرب المياه داخل المحطة.

وفي بيان لها، أعلمت ذات المديرية كافة مستخدمي المحطة البرية خروبة، عن إعادة تأهيل المحطة. كما ستنطلق الأشغال بداية من هذا الخميس.

وأضافت المديرية، أن ها ستبقي ابواب المحطة مفتوحة أمام المسافرين وتغيير بسيط في حركة السير و النشاط التجاري داخل المحطة. كما ستعمل على تسريع وتيرة الأشغال، والتركيز على ضمان الرحلات في وقتها وفق الظروف المتاحة، دون أ إلغاء لأي رحلة.

كما قدمت شركة استغلال المحطات البرية صوقرال من كافة مستعملي وزبائن المحطة البرية خروبة على الازعاج خلال فترة الأشغال. وستسهر على الانتهاء من انجازها في أقرب الاجال وتؤكد التزامها لمختلف شركائها بتقديم الأفضل.

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قدمت المكلفة بالاعلام والاتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، توضيحات تفصيلية حول الاضطرابات الجوية التي تعرفها الجزائر. كما أوضحت بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت المتحدثة في تصريح للنهار، إن أغلب المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية عرفت سلسلة من الاضطرابات الجوية منذ بداية نوفمبر. كما أضافت بن رقطة، أن هذه الاضطرابات كانت ضعيفة النشاط في الثاني وإلى غاية الرابع من نفس الشهر.

وأشارت المختصة إلى أن بعض المناطق خاصة الشمالية للوطن، عرفت تسلسل كثير جدا من الاضطرابات الجوية. حيث شهدت تساقط معتبر من الأمطار من الرابع من نوفمبر وامتدت إلى غاية يومنا هذا.

كشفت هوارية بن رقطة، عن كمية الأمطار المسجلة على العديد من المناطق الوسطى والتي كانت معتبرة. حيث قالت المتحدثة، إن الاضطرابات الجوية، كانت تحوم كثيرا على المناطق الوسطى للوطن.

وأشارت المكلفة بالإعلام، أن المحطات الأوتوماتيكية التابعة للأرصاد الجوية بالعاصمة، سجلت ببرج البحري 197 ملم محليا من 1 نوفمبر ليومنا. كما جاءت منطقة محالمة في المرتبة الثانية بـ189 ملم وبوزريعة بـ172 ملم، وتنس 168 ملم، ومليانة 150 ملم. إضافة إلى الدار البيضاء 113 ملم محليا وميناء الجزائر 108 ملم محليا.

اضرابات جوية أخرى بداية من يوم الخميس المقبل

وعن توقعات الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة، قالت المتحدثة، إن النماذج المتواجدة، تتوقع تحسن في حالة الطقس ابتداء من نهار اليوم. لكن ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية 19 من نوفمبر –تضيف بن رقطة- “ممكن أن نعيش تسلسل اضطرابات جوية. حيث ستكون متقطعة بفترات تحسن مؤقتة في الناطق الوسطى والشرقية للوطن.

وعن أحوال الطقس في فصل الشتاء، أوضحت المتحدثة، “ليس من الضروري اذا كان الخريف ممطر ومثلج وبارد سيكون بنفس الطريقة”. وحسب توقعات النماذج الرقمية الموسمية فإن فصل الشتاء سيكون عاديا مقارنة بالمعدلات الفصلية.

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