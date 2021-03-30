بعد تسريح الباخرة العالقة..مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي صباح اليوم الثلاثاء

قال رئيس هيئة قناة السويس إنه قد يتم الانتهاء من مرور جميع السفن المنتظرة في القناة خلال ثلاثة أيام ونصف.

وأكد أسامة ربيع الهيئة للصحفيين في مؤتمر صحفي “113سفينة ستعبر القناة من الجانبين منذ مساء الاثنين وحتى صباحا يوم الثلاثاء”.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع.

في وقت كانت تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وكانت إيفر غيفن قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض صباح يوم 23مارس إثر رياح قوية ما أدى إلى توقف حركة الشحن.

وذكرت مصادر في صناعة الشحن أن ملاك السفن ومستأجريها، يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار.