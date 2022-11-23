بعد تسريح موظفين بالجملة.. تزايد الأعطال والمشاكل في تويتر

يعيش موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، على وقع تحولات كبرى، منذ شرائه من قبل الملياردير الأميركي، إيلون ماسك. وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والأعطاب.

وبحسب موقع “أكسيوس”، فإنه ثمة من يخشى أن يؤدي نقص الموظفين إلى تفاقم المشاكل. وربما تتوقف المنصة عن العمل، حتى إنه ثمة من تداول وسما (هاشتاغ) #RIPTwitter، في إشارة إلى أن “تويتر قد مات”.

وذكر المصدر، أنه من الوارد أن تحصل المشاكل في عمل تويتر، لأن الفرق المسؤولة عن حلها، لم تعد في وظائفها. وبالتالي، فإن المستخدمين قد يلاحظون هذا الأمر في الفترة المقبلة.

كما أن تسريح نصف موظفي “تويتر” والتخلي عن أغلب المتعاقدين، وكبار المسؤولين. طرح خصائص جديدة، بشكل سريع وبدون تمهل، كما حصل في الأسبوعين الماضيين، سيزيد من احتمال الأعطاب والمشاكل.

مخاوف بشأن الأمان، لأن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات في عملية التحقق عبر الخطوتين التي تجري من خلال رسائل نصية “sms”، من أجل الدخول إلى حساباتهم. وأبلغ مستخدمون عن مشاكل في تحميل بياناتهم على موقع تويتر. ويعكس هذا الأمر بشكل مباشر على سمعة “تويتر” في السوق:

كما أوقف بعض المعلنين دعاياتهم وحملاتهم على موقع “تويتر”، إثر استلامه من قبل إلون ماسك. والمعلنون خائفون بشأن آفاق الموقع، في ظل القلق بشأن مستوى الأمان والثقة وانتشار الأخبار المضللة.

يبدو أغنى رجل في العالم مقتنعا بالتغييرات التي أجراها، قائلا إن استخدام المنصة زاد بشكل ملحوظ، في عهدته، فيما يقلل من شأن المخاوف التي جرى إبداؤها، بعد إعادة حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب.

يمضي ماسك قدما في طرح منتجات جديدة على منصة “تويتر”، في إطار التغييرات التي كان يريد إحداثها منذ البداية.