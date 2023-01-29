بعد تسهيل منح التأشيرة.. وصول أول فوج من السياح إلى جانت

استقبلت مطار الشيخ أمود بن المختار بجانت، اليوم الأحد، أول فوج من السياح الأجانب، والذين قدموا عبر خط جوي مباشر من مطار شارل ديغول بباريس في فرنسا.

واستفاد السياح، مباشرة لدى وصولهم عبر طائرة للجوية الجزائرية، من الإجراءات الجديدة والمرنة بخصوص منح التأشيرة للسياح الأجانب.

وسخرت كافة الإمكانيات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لهذه التسهيلات من قبل مصالح مطار جانت. وشرطة الحدود ومديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية جانت.

وخلال تسليمه لأول تأشيرة دخول إلى ولاية جانت، أكد الوالي بن عبد الله الشايب، سعي الدولة إلى دعم قطاع السياحة بعروس الطاسيلي.

حيث أعطيت تعليمات للمؤسسات المعنية بضرورة التكفل الأمثل بالوافدين إلى جانت.

وكان الوالي قد أشرف أمس السبت على وضع حيز الخدمة الشباك الوحيد المجهز بكافة شبكات الاتصال المفتوح على مستوى مقر الدائرة بوسط مدينة جانت.

ويتوفر الشباك على كافة المصالح المعنية للترخيص للسياح الأجانب عبر الوكالات السياحية من زيارة المواقع السياحية بالحظيرة الوطنية الثقافية طاسيلي أزجر.

ويرتقب أن تشهد السياحة الصحراوية بولاية جانت حركية أكبر بعد إقرار التسهيلات الأخيرة المتعلقة بتمكين السياح الأجانب القادمين لزيارة المناطق السياحية في جنوب البلاد من الحصول على التأشيرة.

وساهم الخط الجوي الأسبوعي المباشر بين باريس وجانت في زيادة عدد السياح الأجانب الوافدين إلى ولاية جانت والولايات المجاورة.