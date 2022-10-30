قناة النهار بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 22:26 الجزائر شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nG13c اقرأ أيضا وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة قناة النهار 30 أكتوبر شاهد.. مروحيات الجيش لإخماد الحرائق ببجاية قناة النهار 26 أكتوبر حجز مايزيد عن 52 قنطار من مادة الفرينة موجهة للمضاربة والإحتكار بالوادي قناة النهار 14 أكتوبر صريح جدا: لهذه الأسباب يرفض الجزائري "إقراض" المال للآخرين .. قناة النهار 22 أكتوبر عمورة سيف الدين: 8 أشهر وأنا في الإحتياط بسبب المدرب والفريق سمح فيا بعد تعرضي لإصابة قناة النهار 19 أكتوبر مجتمع: خياطة الأعلام وتعليقها .. هكذا تستعد الجزائر لإستقبال ضيوفها قناة النهار 18 أكتوبر كـ.ـارثة..قاعة علاج بأطباء يعملون ساعتين في ميلة قناة النهار 11 أكتوبر أهملت أسرتي بسبب الإدمان الإلكتروني.. ماذا أفعل ؟ قناة النهار 25 أكتوبر Toutes Options: تعرف على سيارة التخييم فولكسفاغن "T3multivan" قناة النهار 23 أكتوبر النهار ترندينغ: قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات يصنع الحدث ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 أكتوبر