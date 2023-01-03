بعد تشريح الجثة.. هذا سبب وفاة زوج البلوغر المصرية مريم جودة

قررت النيابة العامة المصرية عرض جثة محمد عبد اللطيف زوج البلوجر مريم جودة. على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة المفاجئة. ولذلك تأخر دفن زوج مريم جودة التي أعلنت يوم وفاته. أنه سيقام العزاء والدفن، لكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للتشريح. حتى تم الانتهاء مساء أمس الأثنين من تقرير الطب الشرعي .

وجاء تقرير الطب الشرعي خاليًا من وجود أي شبهة جنائية تسببت فى الوفاة والتأكيد على أن الوفاة جاءت طبيعية. فأصدرت جهات التحقيق المعنية قرارها بالتصريح بدفن جثمان محمد عبد اللطيف زوج البلوجر مريم جودة .

ومنذ ساعات قليلة مساء أمس الأثنين، شيع العشرات جثمان المخرج “محمد تيفا” زوج البلوغر مريم جودة. إلى مثواه الأخير في مقابر المنارة، وسط مدينة الإسكندرية. حيث انطلقت مراسم تشييع الجثمان في مسجد المواساة؛ ثم الدفن بالمنارة.

وبعد ساعات من وفاة محمد عبد اللطيف ، قامت مريم جودة بغلق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. خاصة وأنها ليلة رأس السنة كانت قد نشرت جلسة تصوير لها برفقة زوجها الراحل. وهما يحتفلان في أجواء مليئة بالحب والسعادة.

كما أنهما احتفلا بزفافهما منذ حوالي شهرين تقريباً ، وذلك بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي. بعد وفاة زوج البلوغر مريم جودة .

وكتبت مريم جودة لزوجها ليلة رأس السنة :” أحببتم ثم تعلقت بك ثم عشقتك. ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئاً من روحي لا استطيع الابتعاد عنه. رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، انت نعيمي، انت الكثير في عينا، دمت لي كل العمر، أحبك ” .