بعد تشريفها للجزائر.. إستقبال رسمي للحافظة ياسمين ولد دالي بالمطار

تم اليوم السبت استقبال الحافظة ياسمين ولد دالي المتوجة بالرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها السابعة، بالمطار الدولي هواري بومدين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، تم إستقبال الحافظة، من طرف إطارات الوزارة، المدير الفرعي للمسابقات القرآنية عبد الحميد حشادي، والمدير الفرعي للإعلام محمد زغداني. بتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي.

كما حضر الاستقبال طالبات المدرسة القرآنية لمسجد الهدى بالجزائر العاصمة.