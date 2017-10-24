بعد تشكيلة the best 2017 … هذه التشكيلة الأسوأ في 2017

بعد أن أعلن “فيفا” عن تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العام، تم الكشف عن تشكيلة الأسوأ في 2017.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرا أبرزت فيه تشكيلة الأسوأ في 2017، كإجراء مماثل لتشكيلة الأفضل للفيفا.

ووقع اختيار الصحيفة على التشيلي كلاوديو برافو كأسوأ حارس في 2017 بعد تقديم موسم كارثي مع مانشستر سيتي.

واختارت الصحيفة البرتغالي فابيو كوينتراو كأسوأ مدافع.

فيما تم اختيار البرتغالي ريناتو سانشيز كأسوأ لاعب وسط في العام.

وانفرد المهاجم الهولندي فينسينت يانسن بلقب أسوأ مهاجم في.

أما عن باقي القائمة فوقع اختيار الصحيفة على دينيز إيكيتن كأسوأ حكم، وهو الذي أدار مباراة الريمونتادا الشهيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما اختارت هدف ريال سوسيداد في مرمى فياريال كأسوأ هدف.