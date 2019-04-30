بعد “تشيلسي”.. عملاق أوروبي جديد يُريد عطّال!

واصل الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” صناعة الحدث، بمُستواه الخارق للعادة هذا الأسبوع رفقة “نيس”، مما فتح له أبواب عمالقة أوروبا.

وكشفت جريدة “التليغراف” البريطانية بأنه وإضافة لـ”تشيلسي”، فإن الجناح الطائر يمتلك مُقترحا مهما من “بايرن ميونيخ”، الراغب في إستقدامه صيفا.

وأوضح ذات المصدر بأن كبير ألمانيا، لن يتردد في وضع المبلغ اللازم لخطف المُدافع مُتعدد المناصب خلال الميركاتو القادم 2019.

يُشار بأن “تشيلسي” ووفقا لنفس الصحيفة، مُستعد لصرف قيمة 40 مليون أورو لشراء عقد اللاعب المُرتبط مع “العقبان” لغاية 2023.