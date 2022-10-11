بعد تصدرها الترند.. أصالة نصري ترد على جدل خضوعها لعمليات تجميل
اعترفت النجمة السورية، أصالة نصري، بإجراء عمليات تجميل، بعد ظهورها بملامح مختلفة في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر.
ورغم اعترافها في لقاء تلفزيوني، إلا أن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يقتنعوا وظلوا يلاحقونها بالأسئلة.
فقررت الرد عبر حسابها على تويتر، مغردة: “سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو دخيلك شو عامله؟”. مشيرة إلى أن الأمر يسبب لها الإحراج والجرح في الوقت ذاته.
وظهرت أصالة في حفلها بمصر أصغر سناً، وشبهها البعض ببلقيس فتحي، فيما شبهها البعض الأخر ببسمة بوسيل.
وعزا البعض ذلك إلى تأثير المكياج من خبيرة التجميل المصرية، دينا راغب. التي نشرت عدة صور لأصالة عبر حسابها على إنستغرام.
وفي لقاء تلفزيوني، أعلنت أصالة خضوعها لعملية تجميل، وأنها بصدد التعافي، رافضة كشف التفاصيل الدقيقة للعملية.
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النجمة السورية أصالة نصري تنعي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
نعت المطربة أصالة نصري الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم، إثر رصاصة من الاحتلال الصهيوني.
وغردت أصالة من خلال حسابها على توتير “شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال شيرين أبو عاقلة فلسطين قضية الشرفاء”.
وقد استشهدت، اليوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.
كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.
في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.
كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.
الصحفية شذا حنايشة تروي لحظات استشهاد شيرين أبوعاقلة
روت الصحفية في قناة الجزيرة، شذا حنايشة، تفاصيل مثيرة عاشتها لحظة قبل وبعد اغتيال زميلتها شيرين أبوعاقلة برصاص الإحتلال الاسرائيلي. كما أشارت في فيديو موثق، ومتداول عبر عديد منصات مواقع التواصل، أن الذي حدث جريمة اغتيال للصحفيين.
في حين، أضافت، شذا حنايشة، أنه كان من الممكن أن يتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر. تابعة “ولم يتوقف الإطلاق رغم أن شيرين كانت موجودة على الأرض”.
وقالت الصحفية التي كانت ترافق زميلتها في تغطيتهما الإعلامية، إن الشباب لم يتمكنوا من الوصول اليها من الجهة الثانية. مضيفة “حتى السيارة الخاصة التي نقلتها مرت بصعوبة”، “كان هناك شاب قفز من جدار سحبني انا ثم شيرين أبو عاقلة”.
كما أشارت، شذا حنايشة، إلى أن الصحفيين الموجودين هناك كانوا يرتدون الزي الصحفي والخوذة. تابعة “هذا الشيء أكد لنا أننا مستهدفون والذي اغتال شيرين كان يقصد أن يصيبها بمكان ظاهر من جسمها”.
واستشهدت، اليوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.
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كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.
في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.
كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.