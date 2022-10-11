بعد تصدرها الترند.. أصالة نصري ترد على جدل خضوعها لعمليات تجميل

اعترفت النجمة السورية، أصالة نصري، بإجراء عمليات تجميل، بعد ظهورها بملامح مختلفة في حفلها الأخير الذي أحيته في مصر.

ورغم اعترافها في لقاء تلفزيوني، إلا أن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يقتنعوا وظلوا يلاحقونها بالأسئلة.

فقررت الرد عبر حسابها على تويتر، مغردة: “سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو دخيلك شو عامله؟”. مشيرة إلى أن الأمر يسبب لها الإحراج والجرح في الوقت ذاته.

وظهرت أصالة في حفلها بمصر أصغر سناً، وشبهها البعض ببلقيس فتحي، فيما شبهها البعض الأخر ببسمة بوسيل.

وعزا البعض ذلك إلى تأثير المكياج من خبيرة التجميل المصرية، دينا راغب. التي نشرت عدة صور لأصالة عبر حسابها على إنستغرام.

وفي لقاء تلفزيوني، أعلنت أصالة خضوعها لعملية تجميل، وأنها بصدد التعافي، رافضة كشف التفاصيل الدقيقة للعملية.

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