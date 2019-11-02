بعد تصرفه الأخير.. الأهلي السعودي يُعاقب بلايلي

قررت إدارة نادي الأهلي السعودي مُعاقبة الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ماليا، بعد تصرفه غير المقبول خلال الجولة الماضية للدوري المحلي.

وأشارت مُختلف وسائل الإعلام في المملكة، بأن مُسيري “الراقي”، قرروا خصم نسبة من راتب نجمهم، لتفادي تكرار نفس الخرجة مُستقبلا.

وكان إبن وهران، قد إعترض على قرار مُدربه السويسري، كريستيان غروس، عندما قرر إستبداله مُبكرا خلال داربي جدة أمام الإتحاد.

وصنع تصرف الجناح الطائر للمنتخب الوطني الحدث في السعودية، خاصة وأنه كان مصحوبا بتصريحات قوية من طرف هذا الأخير.