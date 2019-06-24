بعد تصريحاتها حول مصر.. نجم مصري يحرج ميريام فارس!

أحرج الفنان المصري، “رامي جمال”، الفنانة اللبنانية “ميريام فارس”، بعد تعليقها اللاذع حول مصر، وذلك بمطالبتها بدفع الأموال التي تدين بها له.

وكتب المطرب والملحن المصري، “رامي جمال”، على حسابه الرسمي بتويتر، تعليقاً على إساءة “ميريام فارس” لمصر.

وجاء في تعليق رامي جمال:”الفنانة اللي بتقول بقت تقيلة على مصر، ليا عندها فلوس بقالها سنة والله، ادفعيهم الأول يا تقيلة”.

كما نشر الفنان المصري، تغريدته على حسابه على “أنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “لما تيجي سيره بلدنا هنسى اَي صداقه أو زماله، لما يجي إسم البلد اللي هي وناسها، هروكي تقومي تقفي احترام”.

وكانت “ميريام فارس”، قد أثارت سخط المصريين، بإجابتها على سؤال أحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفلها بمهرجان “موازين”، في المغرب، حول قلة حفلاتها في مصر.

حيث ردت “ميريام فارس” على الصحفي قائلة: “بأن أجرها في الحفلات أصبح تقيل على مصر”، وتسبب تعليقها في حالة غضب للمصريين.

وهاجم الكثيرون تصريح “ميريام فارس”، مؤكدين لها أنه لم يعد لها حفلات في مصر، ليس بسبب أجرها، ولكن لأن شعبيتها لم تعد كبيرة مثل السابق، حسبهم.

وبدورها، وجهت مريام فارس، اعتذارا إلى الشعب المصري، نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحات لها اعتبرت مسيئة لمصر.

وفي بيان توضيحي على حسابها الرسمي في موقع تويتر، قالت ميريام فارس: ” أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير”، مؤكدة أنها لم تقصد ما ورد عنها.