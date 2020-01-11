بعد تصريحات بلماضي الأخيرة.. هؤلاء مُهددون بفقدان مكانتهم مع الخضر!

صنعت تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي الأخيرة، الحدث لدى الأوساط الكروية في الجزائر، بعدما وعد بضخ دماء جديدة في تشكيلته.

وإنقسمت الأراء، بخصوص الأسماء المُهددة بفقدان مكانتها داخل صفوف الخضر، في المُستقبل القريب.

ونُشير من جهتنا، الى أن الرجل الأول في الطاقم الفني، يدرس وبشكل إستعجالي، كل الخيارات المُتاحة أمامه في منصبين إثنين.

ويضع التقني على رأس أولوياته، إيجاد بديل لمبولحي، والذي ورغم مُستواه الكبير تقدم في السن، ويجب الإستعداد من الآن لتعويضه.

وفي نفس السياق دائما، وبسبب مُشكل السن أيضا، فإن مُهندس التتويج بالكان 2019، يدرس الحل الأمثل لتعويض عدلان قديورة.

ونلفت النظر الى أن بلماضي يمتلك خيارا مُهما لإستبدال الدبابة، متمثلا في الصاعد أسامة شيتة، والذي سبق وأن أظهر مؤهلاته.

يُذكر بأن صاحب الـ43 عاما، أكد في تصريحات سابقة، بأن البحث عن عناصر لتعويض المُتقدمين في السن، أمر ضروري.