بعد تصريحات ديشان.. بن زيمة:”أنا لا أهتم”

خرج سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الفرنسي لفريق ريال مدريد الاسباني، كريم بن زيمة، بتغريدة مُشفرة.

حيث نشر قائد الفريق الملكي، صورة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام.

كما أرفق صاحب الكرة الذهبية لسنة 2022 الصورة بعبارة:”أنا لا أهتم” لكنه لم يُوضح لمن وجه الرسالة.

ودار الحديث في اليومين الماضيين عن احتمال حضور، بن زيمة، لنهائي المونديال بحكم تواجد اسمه في قائمة المُنتخب الفرنسي.

لكن، ديدي ديشان، مُدرب الديوك رفض توضيح الأمر ورفض الرد على سؤال يتعلق بهاته القضية.