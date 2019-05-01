بعد تصريحات سميرة سعيد حول الديو مع “كادير”.. مدير أعماله يوضح

كشف مغني الراي الجزائري عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، في وقت سابق، أنه سيقدم ديو غنائي، مع الفنانة المغربية سميرة سعيد.

إلا أن سعيد، كذبت خبر الديو مع كادير، وقالت أنها لا تعرفه، ولم تسمع بإسمه على الإطلاق.

ولم يهضم جمهور كادير، تصريحات سعيد، كون يعتبر فنانا شهيرا في أوروبا والمغرب العربي.

كما أن نسبة مشاهدات أغاني كادير، في موقع اليوتيوب، هو على مستوى الأرقام العالمية.

ورد مدير أعمال كادير، لونيس إدير، على الموضوع ، في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أين أكد أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه.

وقال لونيس، أن كادير حاليا لا يركز على هذا الكلام، فهو منشغل بتصوير فيديو كليب جديد له.

وأضاف لونيس إدير: “أن مشروع الديو كان قد عرضه منتج وديجي مغربي على كادير، والذي رحب بالفكرة”.

وتابع: “سميرة سعيد لم يكن لها علم بالموضوع، والمنتج أخبرنا أنه تكلم معها مسبقا”.

وأكد لونيس، أن كادير صرح بالديو مع سعيد، على إعتبار أن الفنانة، كان لها علم بالمشروع.