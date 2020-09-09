بعد تصريحات “ملال”.. الفاف تطلب من السلطات التدخل !

الرياضة
  • -
  • 0
بعد تصريحات “ملال”.. الفاف تطلب من السلطات التدخل !
بقلم أمير بهلول

لا تزال القبضة حديدية بين المكتب الفيدرالي ورئيس شبيبة القبائل “شريف ملال” بعد تصريحاته الأخيرة.

وجاء في بيان رسمي نشر على موقع الفاف:

طلبت الفاف من السلطات العمومية التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات والتصريحات التي تثير الكثير من الجدل والانقسام داخل أسرة كرة القدم الجزائرية.

وتنوه الفاف أن المكتب الفيدرالي يحترم القواعد والممارسات وهذا لكل الأندية من دون تمييز وهو الأمر الذي لم يحترمه هذا المسير لنادي كبير مثل شبيبة القبائل.

يحظى نادي شبيبة القبائل كغيره من الأندية باحترام ودعم الفاف، في إطار قوانين الجمهورية حسب ما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للفاف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=883643

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com