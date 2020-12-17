بعد تصنيفه كتراث عالمي.. تنظيم تظاهرة أيام الكسكس بقصر الثقافة

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس الأربعاء، عن تنظيم تظاهرة “أيام الكسكس”، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة.

وتأتي هذه التظاهرة، بمناسبة تصنيف طبق الكسكس تراثا عالميا.

وحسب بيان للوزارة، ستنطلق هذه التظاهرة، بدءا من اليوم الخميس، بإشراف الوزيرة، وبمشاركة جمعيات وحرفيين.

وأشار البيان، إلى إن التظاهرة ستُنظم وفق بروتوكول صحي تُحترم فيه التدابير المتعلقة بالوقاية من وباء كوفيد 19.

هذا وتم أمس الأربعاء، تسجيل طبق الكسكس على القائمة التمثيلية للتراث الثّقافي غير المادي للعنصر المتعلق بالمعارف والمهارات.

وجاء ذلك، خلال أشغال الدورة الـ15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة “يونسكو”.

وشهدت الدورة مشاركة وزيرة الثقافة، حيث ألقت كلمة نوّهت فيها بالمجهودات التي بُذلت في سبيل تسجيل طبق الكسكس تراثا عالميا.

مؤكدة أن “الكسكس طبق لقاء وطقس مهم في تراثنا رافق إنسان المنطقة منذ آلاف السنين ولا يزال”.

ومشيرة إلى الفخر بتسجيل هذا الطبق كتراث عالمي.

وأوردت الوزيرة، أن الجزائر التي كانت دوما أرضا خصبة بإنتاجها الوافر للقمح خاصة خلال الفترة النوميدية، كانت ضمن الدول السبّاقة لنشأة طبق الكسكس.