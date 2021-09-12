بعد تضحيته مع الخضر.. بن ناصر يدفع الثمن مع الميلان

يتجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر لدفع التضحية التي قام بها مع الخضر غاليا مع الميلان، وهو الذي لعب المُباراة الأخيرة أمام بوركينافاسو رغم مُعاناته من شد عضلي على مُستوى الفخذ، وإصراره على إتمام التسعين دقيقة كاملة، في ثاني جولات التصفيات المونديالية. ويتجه اليساري للجلوس على مقاعد البدلاء من جديد عشية اليوم بمناسبة إستقبال لازيو.

وإتفق الإعلام الإيطالي، على أن مُحارب الصحراء، سيكتفي بملازمة كرسي الإحتياط من جديد، بإعتبار أن المدرب ستيفانو بيولي، يُفضل عليه الصاعد ساندرو تونالي، رغم أن هذا الأخير كان مُجرد بديل لبطل إفريقيا الموسم الماضي.

يُذكر بأن أفضل لاعب في الكان 2019، لم يُشارك لحد الساعة بصفة أساسية مع “الروسونيري” منذ بداية الموسم الجديد، وسيكون مُطالبا ببذل مجهودات مُضاعفة قبل إسترجاع مكانته، والتي ستهتز لا محالة بعد إنتشار خبر تحديه للإصابة ومُشاركته مع المنتخب الوطني مؤخرا.