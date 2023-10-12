بعد تطرق النهار لقضيتها.. والي قسنطينة يتكفل بمناصرة الخضر القادمة من تقرت

أعلن والي قسنطينة عبد الخالق صيودة ، اليوم الخميس، عن تكفله بمناصرة المنتخب الوطني القادمة من ولاية تقرت نحو قسنطينة لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر.

وحسب ما أكدته مصادر موقع النهار أونلاين، فإن والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، قرر التكفل بالمرأة التي قدمت من تقرت من اجل مشاهدة المنتخب الوطني.

كما أكد الوالي، أن الولاية مستعدة لتوفير المبيت لها ايضا بعد نهاية المواجهة بين المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر.

وللإشارة، سبق لقناة النهار أن تطرقت لقضية مناصرة المنتخب الوطني القادمة من ولاية تقرت رفقة إبنها إلى قسنطينة لحضور المواجهة، والتي كشفت عبر مايكروفون قناة النهار، أنها تريد حضور مواجهة المنتخب الوطني لكنها لم تتمكن من إقتناء تذاكر المباراة.