بعد تعافيه من الإصابة.. عطال يُباشر التحضيرات للموسم المقبل

باشر النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، التحضيرات مع فريقه نيس الفرنسي تحسبا للموسم المُقبل 2022/2023.

حيث شارك الظهير الأيمن للخضر في أول حصة تدريبية لنيس أول أمس الإثنين بمركز تدريبات نيس.

وتأتي عودة عطال للتدريبات بعد غياب امتد منذ شهر أفريل الماضي بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكتف.

هذا بينما شهدت أول حصة تدريبية لنيس هذا الموسم غياب الثنائي الجزائري، بلال براهيمي وهشام بوداوي.