بعد تعرضها لطعنة خنجر من قبل تلميذ.. هكذا اجتازت الأستاذة ريحانة مسابقة الترقية

طمأنت الأستاذة ريحانة بن شية، المتابعين حول حالتها الصحية، بعد أن تعرضت للطعن بواسطة خنجر على مستوى الظهر. قائلة “صحتي في تحسن مستمر ومازالت بعض آثار العملية لكن الحمد لله مقارنة بما كان يتوقعه الأطباء”.

كما قدمت الأستاذة في تصريح للنهار، شكرها للسلطات المعنية، على الفرصة التي منحوها إياها. مردفة “كنت سأحرم من اجتياز مسابقة الترقية بسبب الظروف المعروفة”.

ومن جهته، قال مدير التربية لولاية باتنة، عثمان حمنة، إنه تم تخصيص مركز الامتحان للأستاذة ريحانة، بعد موافقة الطبيب المختص. الذي “أكد أن الأستاذة في حالة يسمح لها باجتياز الامتحان نفسيا وصحيا”.

ومن جانبه، أكد مسعود بولقرون مدير المستشفى الجامعي بن فليس التهامي، أنه تم تخصيص قاعة تحضيرا للمسابقة وضبط كل الاجراءات.

وأمر من جهته، قاضي التحقيق، بمجلس قضاء باتنة، إيداع المتهم بالاعتداء على أستاذة اللغة العربية ريحانة بن شية بمتوسطة “ع.س”، رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بمجلس قضاء باتنة، قد أصدر بيانا على خلفية حادثة تعرض الأستاذة ريحانة بن شية، أستاذة اللغة العربية بمتوسطة “ع.س” ببلدية تاكسلانت، قبل أيام، لضربة خنجر، على مستوى الظهر من طرف القاصر “ع. هـ” تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس المتوسطة.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس أن الضحية استقبلت ولي التلميذ بسبب سلوكه.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة و بساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة، أمام مكتب الإدارة. وقام بطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها ولاذ بالفرار.

وتم تحويل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم بعدها تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة. حيث تم توقيف المشتبه به والتحقيق معه.

ووجهت الأستاذة بن شية ريحانة، رسالة للشعب الجزائري. قائلة “السلام عليكم كافة الشعب الجزائري، أنا بخير والحمد لله”.“قفوا معي فأنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى الجماعة”.