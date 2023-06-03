بعد تعرضها للتنمر.. فرغلي تتلقى عرضا للزواج بمهر مليون دولار

عرض مهندس يدعى أحمد حجازي، الزواج على الفنانة المصرية حورية فرغلي، مقابل مهر بقيمة مليون دولار أمريكي.

وجاء عرض الزواج، بعدما تعرضت حورية فرغلي للتنمر بسبب حديث المذيع الراقي نزار الفارس أن لا يوجد أحد يرغب الزواج بها.

وعرض المهندس الزواج على الفنانة حورية فرغلي موضحاً أنه ينتظر ردها على العرض.

واستنكر أحمد حجازي ما قاله الإعلامي نزار الفارس قائلاً: “المذيع ادّعى أنه لا أحد يرغب بالزواج بها!. كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب بالزواج بها وعلى سنة الله ورسوله”.

ونشر طالب الزواج من حورية فرغي صورة للمهر، معلقاً عليها: “كما في قوله صلى الله عليه وسلّم “مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ”. فالحمد لله تمّ تجهيز مهر الفنانة حورية فرغلي مليون دولار كاش”.

وأوضح أنه بجانب المهر سيقوم بتقديم شبكة بقيمة 1,5 مليون دولار، معلقاً: “وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ”. استخيري يا حورية وبانتظار ردّك”.

وجاء ذلك بعد الأزمة التي وقعت بين حورية فرغلي ونزار الفارس. بعد أن أعلن الأخير خطبتهما قبل أن تفاجئ الفنانة المصرية الجميع بتكذيب الأمر مهددة الأخير باللجوء للقضاء.

وأكدت فرغلي، أن الأمر لم يتعدى الممازحة خلال تصوير برنامج تلفزيوني جمع بينهما.

مشيرة إلى أنه لا يربطهما أي شيء وأن ذلك اللقاء كان الأول بينهما، قائلة: “هل سأرتبط بشخص لم أره سوى مرة واحدة فقط أمس؟”.