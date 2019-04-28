بعد تعرضها للسرقة.. شهرزاد كراشني في بيروت

حضرت النجمة الجزائرية، شهرزاد كراشني، في فعاليات نهائي البرنامج العربي الضخم، “أرب غوت تالنت”، في العاصمة اللبنانية بيروت، بدعوة من الـ”mbc”.

وبالرغم من مرورها بأوقات صعبة في الأيام الأخيرة، بعد تعرضها للسرقة مساء الخميس الماضي، الا أن شهرزاد لم تستطع إلا السفر لأجل تمثيل بلدها.

ونقلت الفنانة الجزائرية الصاعدة، على صفحتها الرسمية على موقع الانستغرام، جزءا من كواليس البرنامج، وبدت متألقة.

وكتبت شهرزاد : “شكرا جزيا على الاستضاة والتقدير، الطريقة التي تعتنون بها بضيوفكم، لازم تكون مثال في المنطقة بأكملها..”.

وتابعت كراشني: “تشرفت نحضر في الحلقة النهائية من هذا الموسم، ونلتقي بمحترفين حقيقيين وفنانيين وصحافيين ومؤثرين والأرواح جميلة”

وختمت شهرزاء بالقول: “ان شاء الله المزيد من التعاون بين بلدان العال العرب”.

هذا وقد تعرضت الفنانة، لسرقة أغراضها، من أمام مطعم مهاراجا بدالي ابراهيم، حيث ركنت سيارتها، أين إتهمت حارس الحظيرة بسرقتها.

ليتم توقيف السارق، والذي لم يعترف بسرقته بعد، حسب الفنانة.