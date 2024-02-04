بعد تعرضهم لحادث مرور.. إدارة بلوزداد تتمنى الشفاء لمناصريها

تعرض مناصران لفريق شباب بلوزداد، في ساعة متقدمة من صبيحة اليوم الأحد، لحادث مرور بولاية الجلفة، وذلك في طريقهم إلى مدينة البيض.

ويلتقي الشباب اليوم الأحد، بمولودية البيض، بملعب “زكريا المجدوب” في لقاء متأخر عن الجولة الـ 12 من البطولة المحترفة.

وأطلقت إدارة بطل الجزائر، بيان عبر حسابها الرسمي. تتمنى فيه الشفاء العاجل للمناصرين، داعية الله أن يرزقهما الصحة والعافية وأن يحفظهما من كل سوء.

كما وجهت إدارة الشباب نداءً لكافة الأنصار، للتحلي بالحيطة والحذر أثناء القيادة، للعودة سالمين غانمين بعد المباراة.

