بعد تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب.. إريكسن يعود لمنتخب بلاده

عاد اللاعب الدانماركي، كريستيان إريكسن، لقائمة منتخب بلاده، لأول مرة منذ 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية ببطولة أمم أوروبا.

واستدعى مدرب المنتخب الدانماركي، كاسبر يولماند، اليوم الثلاثاء، كريستيان إريكسن، لقائمة الـ23 تحضيرا لمواجهتي هولندا وصربيا الوديتين نهاية هذا الشهر.

وانضم إريكسن إلى برنتفورد الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، في صفقة إنتقال حر الميركاتو الماضي.

يذكر أن، لاعب إنتر السابق، فُسخ عقده مع الفريق، بسبب منع جهاز تشغيل القلب الذي زرعه اللاعب.