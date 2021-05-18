بعد تعرضه لإعتداء خطير.. أوناس في قمة الغضب

عبّر الدولي الجزائري آدم أوناس، عن غضبه الشديد بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له خلال الجولة الماضية من الكالتشيو.

ونشر الجناح الطائر صورة للتدخل الذي كان ضحية له، أمام بينيفينتو، والذي لم يُحرك معه الحكم ساكنا، رغم خطورته.

وكتب مُحارب الصحراء، في حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”هذه اللقطة لا تُساوي بطاقة حمراء”.

وإكتفى حكم اللقاء، بإشهار بطاقة صفراء للمدافع غليك، في لقطة غير مفهومة بالمرة.

وكان صاحب القدم اليُسرى السحرية، للخروج مُتأثرا بآلام على مُستوى الركبة، في إنتظار معرفة نوعية الإصابة التي يعاني منها.