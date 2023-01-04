بعد تعرضه لحادث خلال إزالة الثلوج.. هكذا بدا جيريمي رينر بأول ظهور له

يتواجد الممثل الكوميدي الأمريكي، جيريمي رينر، المعروف بشكل خاص عن دوره في شخصية هوك. في العناية المركزة منذ يوم الأحد. حيث أصيب أثناء إزالة الثلوج خارج منزله في ولاية نيفادا.

وأوضح الممثل الأمريكي أنه “أصيب بأضرار” بعد حادثته خلال إزالة الثلج أمام منزله في نيفادا. كان لابد من نقل النجم البالغ من العمر 50 عامًا إلى المستشفى صباح الأحد. بعد أن دهسته الآلة، على غرار تلك التي تستخدمها منتجعات التزلج لإعداد المنحدرات. والتي اعتاد أن يحاول إزالة الجليد الذي كان يسد السيارة. لأحد أفراد أسرته.

يوم الثلاثاء ، نشر لقطة لنفسه على إنستغرام، ظهر فيها طريح الفراش ووجهه مصاب بكدمات.

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وأوضح وكيله سام ماست أن الممثل قد خضع لعملية جراحية. وقال “إنه لا يزال في العناية المركزة ، في حالة حرجة ولكنها مستقرة”. مشيرًا إلى أن الممثل الكوميدي “يحرز تقدمًا ومستيقظًا، ويتحدث ومعنوياته جيدة. »

وتظهر العناصر الأولى من التحقيق عدم وجود مخدرات أو كحول. فيما وصفته السلطات بـ “الحادث المأساوي” خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

بدأ جيريمي رينر كممثل في السينما المستقلة قبل أن ينطلق في هوليوود في أفلام متعددة. لقد جعل نفسه معروفًا لعامة الناس في عام 2010 من خلال لعب دور جندي أمريكي في “Deminers” ، وهو دور محاول تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. كما تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن “المدينة” من قبل بن أفليك.