بعد تعرضه لحادث.. نجل أنجلينا جولي يخرج من العناية المركزة

تعرض باكس جولي-بيت، إبن نجمي هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت، لحادث دراجة كهربائية في مدينة لوس أنجلوس، ودخل في حالة حرجة أدت إلى نقله إلى وحدة العناية المركزة.

ووفقا للتقارير، كان باكس يقود الدراجة دون خوذة في منطقة ذات حركة مرور كثيفة على شارع لوس فيليس. مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة في رأسه ورجله.

وأُعلن مؤخرا أن باكس قد خرج من وحدة العناية المركزة، ولكن لا تزال رحلة تعافيه طويلة ومعقدة.

وحسب ما أفاد به مصدر حصري لمجلة PEOPLE، فإن باكس يعاني من صدمات معقدة. ويحتاج إلى فترة طويلة من العلاج الطبيعي والتأهيل.

وتواصل أنجلينا جولي، التي كانت بجانب ابنها خلال فترة استشفائه في المستشفى، دعمها له بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن أفراد الأسرة الآخرين، بما في ذلك الإخوة والأخوات، قد تواجدوا أيضا لمساندة باكس. ومساعدته خلال هذه الفترة الصعبة.

يشار إلى أن باكس لديه خمسة إخوة آخرين من أنجلينا جولي وبراد بيت، وهم مادوكس، زهراء، شيلوه، والتوأم نوكس وفيفيان.