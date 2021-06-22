بعد تعرضه لحملة في إنستغرام.. الفاف تُساند النجم الخضر

أصدرت الفاف بيانا رسميا تؤكد فيه مُساندتها للوافد الجديد للمنتخب الوطني للشبان، سيمبا ماتوبانزيلا، بعد الحملة التي تعرض لها في وسائل التواصل الإجتماعي، وبشكل خاص في “إنستغرام”، بخصوص خياره القاضي بتمثيل الألوان الجزائرية.

وتعرض اللاعب الصاعد، لإنتقادات كبيرة في “إنستغرام”، بعدما وُضعت بمنشوارت بإسمه في حسابات وهمية، بخصوص إنتمائه لفرنسا والكونغو الديمقراطية “بلد أبيه”، وهو الأمر الذي نفاه الناشط في تروا، الذي أكد بأنه فخور باللعب مع الخضر.

وكتب صاحب الـ18 عاما ما يلي :”أعيد وأكرر فخري باللعب مع الجزائر بلد أمي، وهو نفس الإفتخار الذي كنت سأشعر به لو لعبت لفرنسا البلد الذي وُلدت فيه، والكونغو الديمقراطية بلد والدي”.

يُذكر بأن المُهاجم تواجد مؤخرا مع محاربي الصحراء لفئة أقل من 20 عاما، وكان سيُشارك في كأس العرب المُقامة حاليا في مصر، ولكنه غاب في آخر لحظة بسبب إجتيازه لإمتحان الباكالوريا.