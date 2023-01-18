بعد تعرضه للاستهجان.. الفاف تتضامن مع ماجر

تضامنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، مع لاعب المنتخب الوطني والناخب الوطني الأسبق، وأسطورة نادي بورتو البرتغالي رابح ماجر.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، صبيحة اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، صورة لنجم المنتخب الوطني في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي.

وأرفقها حساب الفاف، بعبارة “إحترام”، في إشارة من الفاف لضرورة احترام نجم المنتخب الوطني الأسبق، رابح ماجر.

بعد صافرات الإستهجان التي طالت ماجر، على هامش حضوره مباراة المنتخب المحلي ضد إثيوبيا، برسم الجولة الثانية للمجموعة الاولى بالشان.

للإشارة، بعد هذه الحادثة، تلقى الأسطورة رابح ماجر، حملة تضامن واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل كل فئات المجتمع الجزائري.