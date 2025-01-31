بعد تعرضه للطعن.. شاهد آخر ظهور للنجم سيف علي خان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجم الهندي سيف علي خان، برفقة ابنه إبراهيم علي خان، وذلك بعد تعرضه لحادث طعن بالسكين في منزله بمنطقة باندرا.

وشاركت سارة، إبنة سيف علي خان، الصورة مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سيف خلال الصورة بإطلالة أنيقة مرتديًا تيشيرت أزرق داكن مع بنطال أبيض وحذاء أنيق.

وكان نجم بوليوود سيف علي خان، قد نشر رسالة شكر إلى السائق الذي أنقذ حياته، بعد أن تعرض إلى الطعن 6 مرات من قبل مجهول خلال محاولة لسرقة منزله.

ونقل النجم إثر هذا إلى المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية في يده.

وكان السائق قد نقل سيف إلى المستشفى بسرعة بعد محاولة الطعن.

وقد أشاد فنان بوليوود بالسائق لحرصه على مساعدته، ومازحه قائلاً: “استمر في مساعدة الآخرين. ولا تقلق أجرة هذا اليوم سيتم الاهتمام بها”.