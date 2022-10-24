بعد تعرضه للعنصرية..بريست يدعم سليماني ببيان رسمي

تضامن نادي بريست الفرنسي، مع لاعبه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عقب تعرضه لعبارات عنصرية، خلال مواجهة أمس الأحد ضد كليرمون فوت.

وذلك برسم لقاء الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، الذي شهد مشاركة سليماني أساسيا.

ونشر نادي بريست بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، تضامن فيه الفريق مع الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

وجاء في البيان:”يقدم نادي بريست كل الدعم للاعبه سليماني، الذي كان ضحية لشتائم عنصرية خلال مواجهة كليرمون فوت برسم الجولة 12 من الليغ 1″.

وأضاف البيان:”يدين النادي دائمًا جميع أشكال التمييز أو العنصرية ولا يمكنه قبول مثل هذه التجاوزات.

وتابع ذات البيان الاستنكاري بتوجيه طلب للمسؤولين:”الآن نطلب من اللجنة التأديبية إلقاء الضوء على هذه الحادثة”.