بعد تعرضه لوعكة صحية.. معوش يحظى بزيارة وزير المجاهدين

حظي اللاعب الأسبق لجبهة التحرير وعضو المكتب الفيدرالي محمد معوش بزيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

وجاءت زيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على إثر الوعكة الصحية لمحمد معوش، إلى المستشفى الجامعي بوخروفة عبد القادر ببن عكنون.

كما كان لقاء بين وزير المجاهدين والطاقم الطبي المكلّف بمتابعة الحالة الصحية للاعب جبهة التحرير الأسبق.

إلى جانب ذلك، أعرب الوزير للمجاهد الرمز محمد معوش على متابعة الطاقم الطبي لوضعيته الصحية، كما دعا الله أن يلبسه حلل الشفاء والعافية.

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