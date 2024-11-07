بعد تعرض فريقه للخسارة.. بن زكري ينتقد التحكيم في السعودية

وجّه المدرب الجزائري لنادي الخلود السعودي، نور الدين بن زكري، انتقادات لاذعة لحكام دوري روشن.

وذلك بعد خسارة فريقه، اليوم الخميس، أمام نادي الشباب بثنائية نظيفة، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وصرّح بن زكري، خلال الندوة الصحفية بعد المواجهة: “اليوم لم نلعب مع منافسنا الشباب وخرجنا من المباراة والعالم كله شاهد ذلك”.

وأضاف المتحدث: “عملت مع فريقي طوال الأسبوع، بعدها أرى أشياء مثل هذه. لذا من المستحيل أن تتحدث عن كرة القدم أو يكون لديك الشجاعة للحديث عنها. هذه ليست كرة قدم، للأسف”.

وتابع بن زكري: “الشوط الأول من المواجهة كان متساويا، المباريات تلعب على جزئيات صغيرة. سجلنا هدفاً واضحاً وضوح الشمس ولم يعد الحكم لـ “الفار” للتأكد منه. وللأسف الشديد المباراة تحولت نحو وجهة أخرى لم يكن من المفترض أن نصل إليها، فريقنا صعد حديثاً ويجب ألا نحتقره لأنه جديد”.

وختم مدرب الخلود، بن زكري بالقول: “أعتقد أنه في الشوط الأول كان هناك تنافس بين الفريقين، وحذرنا لاعبينا بين الشوطين ودخلنا وسجلنا هدفاً، لكنه ألغي ما جعلنا نخرج من المباراة. بعدها منح الشباب ركلة جزاء خيالية”.

للإشارة، حقق المدرب نور الدين بن زكري، منذ توليه تدريب الخلود، ثلاثة تعادلات وتعرض لهزيمة واحدة. في المركز الـ15 في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.