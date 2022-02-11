بعد تعرّضه للسخرية.. الإعلامية الشهيرة بوني تدافع عن بلايلي

دافعت الإعلامية الفرنسية الشهيرة لور بوني بقوة عن مهاجم الخضر يوسف بلايلي بعد تعرّضه لـ “التنمر” بسبب عدم تكلمه باللغة الفرنسية بفصاحة.

وقالت الاعلامية بوني في تغريدة لها على “تويتر” عن المنتقدين “عار عليكم”. وأضافت “الذين يسخرون من بلايلي، هم أنفسهم يتركبون أخطاءً نحوية في لغتنا الفرنسية دون أن يعوا لذلك. لكنهم لا يجدون حرجا في انتقاد لاعب قام بمجهود للحديث بنفس لغتهم، وسعى للتأقلم معهم”.

وأضافت “نحن نسخر ممن يحاول تعلم لغتنا، في وقت أننا مشهورون بأننا الأضعف في الحديث باللغات الأجنبية في العالم”.

كما ختمت “من هنا فصاعدا لا يجب على أحد أن يشتكي من اللاعبين والمدربين الأجانب الذين يرفضون الحديث بالفرنسية، لكي لا يتعرضوا للسخرية، ماوريسيو محق عندما يعقد كل ندواته الصحفية بالإسبانية”.

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خاض أمسية اليوم الأحد، النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، أول مباراة له مع، ستاد بريست 29، في الدوري الفرنسي.

كما شارك ابن ولاية وهران في التشكيلة الأساسية لستاد بريست أمام المضيف رين في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

بلايلي غادر الميدان في الدقيقة 60 تاركا مكانه لزميله، إيرفين كاردونا، بعد تقديمه لأداء متوسط وينتهي اللقاء ب2-0 لصالح رين..

كما منح موقع “سوفا سكور” المختص في الأرقام والاحصائيات علامة 6.6 للنجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي نظير أدائه.

كما يعتبر بلايلي خامس أفضل لاعب من جانب ستاد بريست 29 في موقعة اليوم.