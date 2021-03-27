بعد تعطل 20 سفينة في قناة السويس.. حياة الحيوانات في خطر

أثار تعطل أكثر من 20 سفينة تحمل على متنها ماشية، المخاوف بشأن صحة هذه الحيوانات بعد أزمة قناة السويس بمصر.

وأوضحت صحيفة “الغارديان” إلى أن الماشية في هذه السفن قد تتأثر إذا استمر إغلاق قناة السويس لأسابيع إضافية.

وقالت منسقة الاتحاد الأوروبي للحيوانات الدولية،إنها تشعر بالقلق إذا طال أمد الأزمة، حيث تصبح رعاية الحيوانات داخل تلك السفن مشكلة.

وأضاف ذات المصدر، “خوفي الأكبر هو نفاد الطعام لهذه الحيوانات في السفن العالقة؛ لأنه لا يمكن تفريغها في مكان آخر”.

وتابعت، “استمرار وجودها على متن السفينة يعني وجود خطر على الحيوانات من الجوع والجفاف والإصابات وتراكم النفايات”.

ولا تزال حركة الملاحة عبر قناة السويس معطلة لليوم الخامس على التوالي،بعد أن جنحت سفينة شحن ضخمة وأغلقت المجرى المائي.

وتسببت السفينة في أطول إغلاق لقناة السويس منذ عقود، وأدى العطب إلى تعطل أكثر من 200 سفينة من المرور.

وأسفرت أزمة قناة السويس بخسائر قدرها خبراء بنحو 400 مليون دولار في الساعة، وارتفعت أسعار النفط على خلفية هذه الحادثة.