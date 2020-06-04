بعد تعليقه.. الصحة العالمية تستأنف التجارب حول هيدروكسي كلوروكين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إستئناف التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين، بعد 9 أيام من تعليقها.

وكانت الصحة العالمية، قد أعلنت في نهاية أفريل الماضي، مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بهدف إيجاد علاج فعال لمرضى كورونا.

وأعلنت المنظمة في 25 ماي، تعليق التجارب على الهيدروكسي كلوروكين، إثر نشر دراسة في مجلة “ذي لانسيت” الطبية اعتبرت أن هذا العقار غير مفيد للصحة ومضر عند استخدامه لمعالجة كوفيد-19.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه بعد تحليل البيانات المتوافرة حول الوفيات، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول التجارب السريرية.