بعد تعليقه مؤقتا.. استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني
أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، عن استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني، وهذا بداية من الفاتح من سبتمبر المقبل.
وفي بيان للوزارة، أنه “بعد قرار تعليق وتأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق التي مسّت مؤخرًا العديد من مناطق الوطن، تُعلن وزارة الثقافة والفنون عن استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني، وهذا بداية من الفاتح من سبتمبر المقبل.”
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تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية تضامنا مع ضحايا الحرائق
كما قررت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق، تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق الأخيرة.
وجاء في بيان لوزارة الثقافة والفنون: “على إثر الفاجعة الكبيرة التي تسببت فيها الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الوطن. والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين.
قررت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورية صورية مولوجي. تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين”.
هذا وخلفت الحرائق الأخيرة والتي ضربت عدة ولايات من الوطن، وفاة 37 شخصا في 3 ولايات شرقية، منهم 30 شخصا في ولاية الطارف، وإصابة 161 آخرين.
توسيع الشراكة في قطاع الثقافة بين الجزائر وألمانيا
كما استقبلت عشية اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بمقر الوزارة سعادة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر “إليزابيث وولبرز” والوفد المرافق لها.
وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن الطرفان تطرقا إلى سبل تثمين العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر خاصة في المجال الثقافي
الذي يمثل أحد المجالات القوية في العلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.
كما تناول اللقاء الاتفاق الثقافي والعلمي الألماني الجزائري والذي تم امضاؤه شهر جوان المنصرم بين البلدين،
حيث يعد هذا الاتفاق شرطاً أساسياً لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين على المدى الطويل.
أما في مجال حفظ التراث، فقد تم الاتفاق على إضافة ملحق للاتفاقية التي جمعت سابقا المتحف الوطني لشرشال.
ومعهد علم الآثار الألماني والمتعلقة بترميم مجموعات متحفية وهذي العملية التي قطعت أشواطا كبيرة في الإنجاز وقاربت على الانتهاء.
هذا وتبادل الطرفان الحديث أيضا حول توسيع دائرة الشراكة بين البلدين في قطاع الثقافة والفنون، إضافة الى اقتراح إقامة تظاهرات مشتركة بين البلدين،
وفي هذا الصدد قدمت سعادة سفيرة ألمانيا تشكراتها للوزيرة بعدما تم اختيار دولة ألمانيا
لتكون ضيف شرف طبعة هذه السنة من مهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية.