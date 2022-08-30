بعد تعليقه مؤقتا.. استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، عن استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني، وهذا بداية من الفاتح من سبتمبر المقبل.

وفي بيان للوزارة، أنه “بعد قرار تعليق وتأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق التي مسّت مؤخرًا العديد من مناطق الوطن، تُعلن وزارة الثقافة والفنون عن استئناف النّشاط الثقافي والفني عبر كامل التراب الوطني، وهذا بداية من الفاتح من سبتمبر المقبل.”

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تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية تضامنا مع ضحايا الحرائق