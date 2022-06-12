بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة.. مداخيل 500 شركة إسبانية في خطر

بعد أن علقت الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا يوم الأربعاء. أصبح القلق أكبر بين الشركات الإسبانية التي تصدر إلى الدولة الأفريقية أو تنشط فيها.

وحسب الاعلام الاسباني هناك حوالي 500 شركة، العديد منها متوسطة الحجم مخصصة للكرتون أو المنتجات الكيماوية أو الأدوات المنزلية. حيث تم شل العديد من الطلبات والشحنات.

ومن بين المتضررين شركة Vitrinor ، وهي شركة لأدوات المطبخ في منطقة كانتابريا. حيث أحصت الشركة لحد الساعة إلغاء طلباتها في الجزائر بمعدل 200 ألف أورو في المقالي والأواني.

وأوضح مديرها العام ، فرناندو جاراي أن التأثير على نشاطها كان فوريًا. حيث قال “نحن موجودون في الجزائر منذ عام 2010. وبلغ حجم عائداتنا المستدامة في السنوات الأخيرة حوالي مليون يورو. أي 2٪ من حجم عائداتنا التأثير محدود، لكنه حقيقي”.

من جانبها تركز المجموعة الكاتالونية PMS نشاطها في المغرب العربي، وخاصة في الجزائر. حيث تخصص 80٪ من صادراتها من المنتجات الكيماوية وتكنولوجيا المياه، مثل تحلية المياه وتنقية المياه.

وقال خوان إجناسيو بيرو، رئيس مجموعة PMS “كنا نتفاوض بشأن عقود بملايين الدولارات، وعقود ضخمة، ونخشى أن نخسرها. الوضع يضر بنا والعديد من الشركات الأخرى.”

وأضاف رجل الأعمال هذا أن موقف الجزائر صارم للغاية لكنه مفهوم أيضًا بالنظر إلى الدور الذي اتخذته الحكومة الإسبانية.

ومن الشركات الأخرى المتضررة Esmaltes S.A ، من Castellón التي فقدت عميلها الأول وهو الجزائر. وصدرت إليه منتجات بقيمة ثلاثة ملايين أورو.

كما أوضح مدير هذه الشركة من كاستيلون، فرناندو فابرا، فإن الوضع يمنع أي تصدير للمنتجات إلى الجزائر. البلد الذي تتجه إليه عادة معظم صادراته ، والمستقبل الثاني للقطاع بأكمله.

وقال مدير الشركة “لا نعرف ماذا سيحدث للمنتجات التي تم تصديرها بالفعل ولم يتم جمعها. لا شيء واضح”.

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