بعد تعيينه وزيرا للرياضة.. تعرّف على أهم إنجازات وليد صادي

ترك الوزير الجديد للرياضة وليد صادي إرثا الإنجازات الكبيرة التي حققتها الرياضة في وقتها لما كان رئيسا لـ “الفاف” ومناجيرا عام سابقا للمنتخب الوطني الوطني وعضوا فعالا في بيت وفاق سطيف.

وساهم وليد صادي في وقت سابق، في تأهل الخضر مرتين لكأس العالم 2010 و 2014 في عهد رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة.

كما تأهل الخضر في عهد عضوية صادي في الفاف إلى كأس افريقيا لأربع مرات سنوات 2010 و 2013 و 2015 و 2017.

وكان صادي عضوا فعالا في بيت وفاق سطيف، عندما حاز على لقب الأندية البطلة والبطولة الوطنية لموسم 2007.,

وتواجد صادي سابقا، كعضو في الإتحاد العربي لكرة القدم من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015. وعضوا في لجنة التسويق و حقوق البث للإتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق.

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