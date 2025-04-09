بعد تفتيش مسافرة كانت متجهة الى اسطنبول ..جمارك عنابة تحجز 23 ألف أورو

تمكنت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة غير مصرح به قدر بــ: 23000 أورو تم ضبطه من خلال إخضاع مسافرة كانت متوجهة الى مدينة إسطنبول عبر. رحلة دولية لعملية تفتيش جسدي دقيق.

وجاءت هذه العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية التي يضطلع بها جهاز الجمارك الجزائرية، لاسيما المتعلقة بالرقابة الجمركية على حركة المسافرين. وأمتعتهم عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية. وكذا الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

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تكرس العملية يقظة أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود. والمساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن