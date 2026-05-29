بعد تفشي إيبولا بها.. مدير منظمة الصحة العالمية يبعث رسالة إلى سكان إيتوري

ارسل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، رسالة إلى سكان إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال جبريسيوس فى رسالة مؤثرة: “إلى سكان مقاطعة إيتوري في الكونغو. إن المنظمة تتضامن بالكامل مع المجتمعات المتضررة من التفشي الجديد لفيروس إيبولا”. مشدداً على أن سكان المنطقة ليسوا وحدهم فى مواجهة الأزمة.

وأضاف تيدروس، الذي أشار إلى أنه يكتب كإنسان يعرف المنطقة ويهتم بسكانها، إنه زار شرق الكونغو 14 مرة خلال تفشي إيبولا بين عامي 2018 و2020. بما في ذلك مدن بني، وبوتيمبو، وكاتوا، وجوما. وشهد عن قرب معاناة العائلات والعاملين الصحيين وسط النزاعات المسلحة وانعدام الأمن.

وأوضح، إن السكان المحليين أطلقوا عليه اسم الدكتور بالوكو، وهي تسمية محلية. تعكس روابط الثقة والتضامن التي تشكلت خلال الاستجابة السابقة لوباء الايبولا. مؤكداً أن هذه التجربة جعلته أكثر ارتباطاً بشعب الكونغو الديمقراطية.

وأشار، إلى أن التفشي الحالي لسلالة بونديبوجيو لفيروس الايبولا يتركز بشكل أساسي في مقاطعة إيتوري. حيث سُجل أكثر من 90% من الحالات، مع تسجيل عدد محدود من الإصابات في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. لافتاً إلى أن سكان إيتوري يواجهون بالفعل تحديات قاسية تشمل الملاريا، والجوع، وانعدام الأمن والنزوح.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الاستجابة الحالية تُنفذ تحت قيادة حكومة الكونغو الديمقراطية. وبالتعاون مع الشركاء الصحيين والإنسانيين. مشيراً إلى أن فرق المنظمة موجودة ميدانياً وستبقى طالما اقتضت الحاجة.

كما وجّه نداءً مباشراً إلى جميع الأطراف المسلحة في المنطقة لإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار، ولو لفترة قصيرة. للسماح للعاملين الصحيين بالوصول إلى المجتمعات المتضررة وإنقاذ الأرواح.

مؤكدا، إن الأطفال يمرضون والعائلات تعاني، ولا ينبغي أن يُحكم على الأبرياء بالموت بسبب مرض يمكن احتواؤه.

وتحدث تيدروس، بصراحة عن طبيعة التفشي الحالي، موضحاً أنه ناجم عن فيروس إيبولا” بونديبوجيو”. وهو نوع مختلف عن سلالة” زائير” التي شهدتها تفشيات سابقة في البلاد. وأنه لا توجد حالياً لقاحات أو علاجات معتمدة ضده. لكنه شدد على أن الكشف المبكر، والرعاية الداعمة، يمكن أن ينقذا الأرواح ويحدّا من انتشار المرض.

كما وجّه رسالة خاصة إلى الشباب والعاملين الصحيين في إيتوري. داعياً الشباب إلى نشر الوعي ومواجهة الخوف والشائعات. ومثمناً في الوقت نفسه شجاعة العاملين الصحيين الذين يواصلون العمل رغم المخاطر اليومية.

وأعلن تيدروس عزمه زيارة مدينة بونيا قريباً للقاء القادة المحليين والاستماع إلى مخاوف السكان. مؤكداً أن العالم يراقب شجاعة سكان إيتوري. وأن الكونغو الديمقراطية تمكنت سابقاً من احتواء 16 تفشياً لإيبولا. معرباً عن ثقته بأن البلاد ستتغلب على التفشي ال 17 أيضاً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور