بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة

استهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة الوفد الوزاري المرافق له، زيارته إلى ولاية قالمة، بالتنقل إلى قرية عين تاحمامين، ببلدية مجاز الصفاء، دائرة بوشقوف، حيث قدّم واجب العزاء لعائلة المرحوم روايقية حسان، مجددًا تعازي رئيس الجمهورية، ومؤكدًا تضامن الدولة الكامل مع عائلة الفقيد ووقوفها إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.

كما اغتنم الوزير المناسبة للاستماع إلى انشغالات مواطني البلدية، مؤكدًا حرصه على رفعها إلى السلطات المختصة ومتابعة التكفل بها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى مرافقة المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم.